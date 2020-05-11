الحظر يشل حركة القطاع المصرفي بالبلاد

الخليج 365 :

أكد عدد من المصرفيين تضرر القطاع بسبب إجراءات الحظر وقالوا إن أنشطة المصارف تنحصر فقط في المقاصة دون وجود أي اعتمادات أو عمليات استثمارية وتمويلية.

واشار أحد مسئولي المصارف فضل عدم ذكر اسمه لـ السوداني ان تاثر المصارف لايقل عن 95٪بسبب توقف كافة التعاملات البنكية.

وأكد مدير العلاقات العامة والتسويق بالبنك السعودي السوداني طارق العجب لـ السوداني عدم وجود أي تعاملات بالمصارف حاليا بخلاف أعمال المقاصة والتى تعمل بصعوبة مع استمرار توقف الخزنة وأشار إلى أن المصارف تعتمد فى عملها على العمليات الاستثمارية والتمويلية فى تحقيق الأرباح وتسيير الأعمال وتابع حتى شيكات المقاصة قليله ولاتغطى الصرف اليومي للمصارف وأضاف من الصعب حاليا إحصاء خسائر المصارف بحكم انها تتوقف على حجم العمليات اليومي لكل مصرف وتابع إن البنوك حاليا تصرف بدون عوائد ممايكبدها خسائر كبيره

وقال إن الظروف الخارجيه لا تساعد على تحقيق الأرباح حاليا.