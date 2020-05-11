توقف عمليات البيع والشراء فى أسواق العقارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقفت حركة البيع والشراء في اسو اق العقارات بسبب إجراءات الحظر التي فرضتها السلطات لمواجهة جائحة كورونا.وأكد عدد من أصحاب الوكالات العقارية توقف عمليات البيع والشراء للعقارات خلال الوقت الحالى خاصة مع توقف إجراءات التسجيل الحكومية للعقارات. احمد نور الدين بحسب صحيفة (السوداني) ان هنالك حالة من التوقف فى أسواق العقارات بسبب إجراءات الحظر وتابع أنه أكثر الطلبات حاليا لمعرفة الأسعار فقط دون تنفيذ عمليات شرائية وأضاف على رغم من ذلك فإن أسعار العقارات لاتزال فى ارتفاعها بسبب شح المعروض إلى جانب أن العقارات تظل الخيار الآمن لحفظ الأموال مع تقلب الأوضاع الاقتصادية وقال أن سعر القطعة 300 متر فى بعض المربعات بمنطقة صالحة يتراوح ما بين 2 إلى 3مليون جنيه فيما ارتفع سعر القطعة 300 متر فى منطقة الأزهري إلى أكثر من 5مليون جنبه وفي جبره إلى نحو 8مليون جنيه مشيرا إلى أن سعر المتر فى منطقة أركويت يتراوح مابين 50 إلي 55الف جنيه.