تهديد سعودي لجمال ريان بالقتل بـ”منشار ولي العهد” على طريقة “خاشقجي”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر المذيع البارز في قناة “الجزيرة” جمال ريان رسالةً تهديد جديدة وصلته عبر تطبيق “واتس آب”، تهدده بمصير الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي .

ونشر جمال ريان عبر حسابه في “تويتر”، صورةً عن رسالة التهديد تلك، حذره فيها المُرسل من الحديث عن السعودية، وأن تحركاته خارج دولة قطر معروفة .وهدده بـالقتل “بالمنشار” على طريقة جمال خاشقجي.وهذه ليست المرّة الأولى التي يتعرّض فيها جمال ريان للتهديد من قبل السعودية والإمارات، بسبب مواقفه وآرائه المناصِرة للحق والرافضة لحصار قطر .

وقال جمال ريان إن التهديد الأخير الذي وصله كان بسبب تغريدة تساءل فيها: ” هل قتل جمال خاشقجي كي يكون عبرة ورادعا لأمراء سعوديين استخدموه واجهة في سعيهم لانتزاع رئاسة الوزراء من الملك؟ ام بسبب كتاباته المطالبة باصلاح النظام ؟” .وقبل يومين شنّ مغردون إماراتيون وسعوديون هجوماً على جمال ريان بعد طرحه سؤالاً مهنياً ومشروعاً، على متابعيه بـِ”تويتر”، على طريقة الإستفتاء.

وقال جمال ريان متسائلاً: “ما هي التداعيات المحتملة إذا ما استهدفت آبار النفط في السعودية والإمارات؟”.وشارك حوالي 12 ألفاً في الإجابة على الإستفتاء، غير انّ مغردين سعوديين وإماراتيين لم يتقبّلوا ما طرحه “ريان”، فتطاولوا عليه ووصل بهم الحدّ لاتهامه بـ”ألتحريض على الارهاب”.حسب زعمهم

وردّ جمال ريان على هؤلاء بالقول إنّ من حق الصحفي ان يسأل ، وإن كان السؤال موجعا.