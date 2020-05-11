شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تجمع عدد كبير من معجبي الفنان أبوعركي البخيت ليلا امس امام منزله بأمدرمان لاظهار التضامن معه خلال رحلة استشفائه وابنائه “زي يزن” و”سماهر” من فيروس كورونا

ولوح المعجبين بفلاشات هواتفهم النقالة فيما كانت مكبرات صوت تردد صوت ابو عركي وهو يصدح برائعته “من معزتك انت ليّ” من خلال جهاز تسجيل

وخرج عليهم عركي مطلا عبر شرفته وملوحا لهم بكلتا يديه مع عبارات الشكر والامتنان لهم وهم يؤازرونة في كبوتة الاخيرة بالكورونا

هذا وقد تركت هذه اللفته الاثر الطيب لدي ابو عركي واسرته التي شاركته بتحيه الحضور

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كانت هذه تفاصيل خبر معجبو أبو عركي يتضامنون معه باغنة “من معزتك انتى لىّ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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