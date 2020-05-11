خطة لتسويق اللحوم السودانية بالمدن السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت شركة الاتجاهات المتعددة ، عن ترتيبات لتوزيع وتسويق اللحوم السودانية في المدن السعوديةكافة وزيادة كميات الصادر

وقال مدير التسويق والعلاقات الدولية بالشركة، اسامة السنوسي، ل(السوداني) ان شحنات صادر اللحوم ستكون بواقع شحنتين أسبوعيا، بحمولة ٢٠ طن للشحنة الواحدة، توزع في العاصمة الرياض خلال هذه المرحلة ، عبر شركة سيجاف السعودية ، واضاف : هناك خطة عمل للتوسع التدريجي في المدن السعودية المختلفة ، ترتفع معها كميات الصادر بالتدريج، موضحا بان الفترة المقبلة تشهد دخول البرادات ، لقلة تكلفتها في الطيران ، مشيرا لاستمرار الشركة في تلبية طلبات استيراد اللحوم لعدد من دول الخليجية والعربية ابرزها الامارات والكويت والبحرين، عمان.