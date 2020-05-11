محمد الرشيد: لم أساوم في إعادة قيدي للمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكد نجم وسط المريخ مطلق السراح محمد الرشيد الشهيد بـ”مو” عدم تردده ولو لحظة في إبداء الموافقة على تجديد عقده مع المريخ مبينا انه يترقب عرض المجلس بإعتبار ان المريخ يعتبر الخيار الأول بالنسبه له كونه إبن النادي

واشار الرشدي في تصريح ادلى به لـ(المجهر) انه لن يكون خارج الكشف الاحمر الا في حالة عدم رغبة مجلس الادارة في التجديد له مبينا انه على اهبة الاستعداد لاعادة قيده متى ما طلب منه ذلك وقال “اعادة قيدي للمريخ طبيعيه ولم اساوم في ذلك انا فقط في انتظار عرض المجلس”

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