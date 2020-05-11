الدولار يعاود الصعود في السوق السوداء بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية ارتفاعاً ملحوظاً يوم الاحد في سوق العملات الأجنبية (السوق السوداء) بعد انخفاض مفاجئ يوم السبت. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي خلال جولة لـ (الانتباهة أون لاين) بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم أنه تم تداول الدولار بـ (130) جنيها، الريال السعودي (34) جنيهاً، الدرهم الاماراتي (36) جنيهاً، اليورو (142) جنيهاً، الجنيه الإسترليني (158) جنيهاً، الجنيه المصري (8) جنيهات، الريال القطري (35.20) جنيه.

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