أوباما وترامب يتبادلان انتقادات شديدة اللهجة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما جولة جديدة من الانتقادات شديدة اللهجة.

وانتقد أوباما أمس الجمعة، في اتصال مع آلاف الموظفين السابقين في إدارته وحملاته الانتخابية، قرار وزارة العدل مؤخرا إسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة إلى مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، مايكل فلين.

وشدد أوباما، حسب صحيفة “نيويورك تايمز”، على أن إسقاط التهم عن فلين الذي سبق أن أقر بأنه أدلى بشهادات كاذبة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بشأن اتصالاته مع السفير الروسي لدى واشنطن في ذلك الوقت سيرغي كيسلياك، يمثل خطوة غير مسبوقة نحو انهيار سيادة القانون في الولايات المتحدة.

في المقابل، أعاد نشر ترامب على حسابه في “تويتر” تغريدة للنائب الجمهوري جيم جوردان، وهي تنص على أن دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) الخاضعة لنفوذ أوباما استهدفت حزب المحافظين قبل انتخابات عام 2012، كما استهدف مكتب التحقيقات الفدرالي الخاضع لسيطرة أوباما أيضا ترامب وحلفاءه قبل انتخابات الرئاسة عام 2016.

وعلق ترامب على هذه التغريدة بالقول: “وضبطناهم وأنشطتهم غير القانونية!”.