جونسون يكشف عن خطوات “تنقذ الأرواح” في ظل أزمة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغريدة بها عدد من التعليمات، التي قال إن اتباعها سيساعد في إنقاذ الأرواح، تزامنا مع جائحة كورونا.

وكتب جونسون “لكل واحد منا دور يلعبه للمساعدة في التحكم بالفيروس، من خلال الالتزام بالحذر والامتثال للقوانين”.

وشملت التعليمات التي نشرها جونسون “البقاء في المنازل لأطول فترة ممكنة، والعمل من المنزل إن أمكن، والتقليل من مخالطة الآخرين، والحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص خارج المنازل، وغسل اليدين بانتظام”. وكالات المادة السابقة حكومة الوفاق الليبية تؤكد وفاة رئيس جهاز مخابراتها وتكشف السبب المقالة القادمة أوباما وترامب يتبادلان انتقادات شديدة اللهجة

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