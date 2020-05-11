توجيه عاجل من السيسى بشأن فيروس “كورونا”

الخليج 365: وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ولصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وحسب صحيفة “الأهرام” المصرية، “اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء ووزير المالية ونائبي وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة”.

وقالت الصحيفة إن “الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية شهر إبريل/ نيسان 2020، في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء علامي (جائحة)”.

ووجه الرئيس المصري “بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ولصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي”. المادة السابقة اختراق حساب السجون اختراق حساب السجون السعودية على تويتر وبث “معلومة خطيرة” عن بن نايف المقالة القادمة 7 دول أوروبية تشارك في مشروع عملاق لـ”علاج فيروس كورونا”

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