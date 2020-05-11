اختراق حساب السجون السعودية على تويتر وبث “معلومة خطيرة” عن بن نايف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف صحيفة “المرصد” السعودية عن حدوث اختراق لحساب تويتر التابع للمديرية العامة للسجون في السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الحساب قد نشر تغريدة بث خلالها شائعة كاذبة عن أحد الشخصيات الاعتبارية، الأمر الذي أثار جدلاً بين متابعي الحساب على تويتر، قبل أن يتم استعادة الحساب من الاختراق وحذف التغريدة”.
واستغرب الكثير من المتابعين من طريقة التغريدة وتوقيتها، مؤكدين أن الحساب بالفعل تم اختراقه، وأن منفذ الاختراق يريد بث الشائعات وإثارة البلبلة.
وكان الحساب المزعوم زعم إصابة ولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف بنوبة قلبية في سجنه، وادعى البيان أنه أول اعتراف رسمي أيضا من الرياض في اعتقال الأمير محمد بن نايف.
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