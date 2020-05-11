تركيا تهدد الجيش الليبي باعتبار قواته “أهدافا مشروعة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هددت تركيا، اليوم الأحد، باستهداف قوات الجيش الوطني الليبي عقب القصف الذي نفذه أمس على مطار معيتيقة بطرابلس، مؤكدة أن العمليات التي ينفذها تستهدف المصالح التركية بما يمثل جريمة حرب.

وقالت اللخارجية التركية، في بيان لها، إن “هجمات قوات (القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة) التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في طرابلس، بما فيها السفارة التركية والطائرات المدنية في مطار معيتيقة والبنية التحتية المدنية، يعتبر جريمة حرب”.

وأكد البيان، “سنعتبر عناصر حفتر هدفاً مشروعاً في حال استهدفت بعثاتنا الدبلوماسية ومصالحنا في ليبيا”، مضيفا أن “صمت الأمم المتحدة أمام الهجمات الوحشية لقوات حفتر أمر غير مقبول”.

وتابعت الخارجية التركية، “تتحمل الدول التي تدعم حفتر عسكريا وماليا وسياسيا مسؤولية الظلم الذي يتعرض له الشعب الليبي، والفوضى، وعدم الاستقرار السائد في البلاد”.

سبوتنيك