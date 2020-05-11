أمير الكويت يتلقى رسالة هامة من الرئيس الإيراني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، في ضوء الجهود المبذولة في مكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، “اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت محمد إيراني حيث سلم رسالة موجهة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من الرئيس حسن روحاني”.
كما تم خلال اللقاء “بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية في ضوء الجهود المبذولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد”.
وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، وجه برقيات إلى وزراء الدفاع ورؤساء أركان القوات المسلحة في دول المنطقة، مؤكدا استعداد القوات المسلحة الإيرانية لنقل خبراتها في مجال مكافحة فيروس كورونا إلى دول المنطقة.
وأعلن اللواء باقري، في برقياته إلى دول العراق وأذربيجان وأفغانستان وباكستان وعمان وقطر والكويت وسوريا ولبنان، “استعداد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتبادل ونقل الخبرات في مجال مكافحة فيروس كورونا لهذه الدول”.
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