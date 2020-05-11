لينا الشيخ في الحجر المنزلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ عمر محجوب، عن خضوعها إلى الفحص الطبي بعد مخالطتها لمصاب بفيروس كورونا. وأكدت أن نتيجة الفحص جاءت سالبة، ونوهت إلى أنها تقضي فترة العزل المنزلي حسب الضوابط الصحية ووفقاً لموجهات وزارة الصحة. وطالبت لينا جميع المواطنين‏ بالاهتمام بموجهات وإرشادات وزارة الصحة والالتزام بضوابط الحظر لسلامتهم وسلامة أسرهم.

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