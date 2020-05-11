هجوم سعودي حاد على واشنطن .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

ما كان احد يظن ان الحكم السعودى يمتلك الجرأة التى تمكنه من انتقاد واشنطون أو على الاقل الامتعاض من سياستها والجهر بتصويب اللوم عليها لكن يبدو ان الرياض ارادت ان تمارس شيئا من الضغط خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فى امريكا وما يمكن ان يلعبه المال السعودى ويؤثر فى صناعة الرأى العام فى هذا البلد الذى تشكل الأموال فيه كل شيء ، ويندر ان تكون هناك جهة فى امريكا لايتم شراؤها ، لذا ربما يعول السعوديون على هذا لو ينجحون ، مع التأكيد على خطورة هذا المسعى وامكانية رجوعه عليهم بنتائج سلبية .

مقالان نشرا على يومين متتاليين بصحيفة الرياض الاول كان بعنوان ماذا تريد أمريكا من (السعودية)…؟ للكاتب ناصر صالح الصرامي

وقد اشتكى فيه من التعامل الامريكى مع بلاده قائلا ان هناك نوايا لايمكن ان توصف بالحسنة وخصوصا حين يكون الحديث عن السعودية، وقال كاتب المقال ان اختيار العدد الأكبر من منفذي تفجيرات 9/11 من السعوديين كان مخططا لضرب العلاقات السعودية الأمريكية التي ظلت تحافظ على تميزها ومتانتها منذ أمد بعيد.

ويصل الصرامى الى نتيجة مفادها ان الحسابات الأمريكية الحالية في الضغط بقوة على السعودية قد تكون حالة تهور غريبة تتجاوز المصالح او حتى مجرد الرغبة في مساعدة صديق قديم في الإصلاح والتطوير الى استخدام أساليب (اكثر وقاحة) في أحايين كثيرة… وهو ما يعتبر مفاجأة للمثقفين والإعلاميين السعوديين الذين كانوا يرون في أمريكا بلداً للحريات والانفتاح الاقتصادي والإعلامي وأشياء عديدة لا تتوفر في دول المنطقة او حتى دول عربية او إقليمية أخرى وحتى في الاتحاد السوفيتي القديم, وهو مالا تعي خسارته عقلية (الصديق) الأمريكي جيداً، او تتجاهله عن عمد وترصد مما يعطي دلائل غير مشجعة على الإطلاق لنوايا لا يمكن افتراض أنها حسنة، واصفا ذلك بالعبث والوقاحة والأسلوب المفتقد للموضوعية

وقال الصرامى مالا تدركه أمريكا جيداً ان هناك رغبة سعودية داخلية في الإصلاح والتطوير والتغير على مستويات عدة، رغبة يفترض من صديق وحليف (ديمقراطي) ان يدعمها لا ان يضع العراقيل امامها بنبش الماضي وبأحلام صهيونية متقادمة، فيما كنا نتوقع أن أمريكا تقود العالم إلى سلام وممارسات ديمقراطية حقيقية.

لكن هذا العالم المجنون الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية, هذا العنف المضاد المجنون هو ما يجعل كل من يتعاطف مع (النظريات) الأمريكية غير قادر على الصمود والصمت في وجه طغيان صهيوني يميني أمريكي الشكل يهودي الهوى..

عالم يجعل سؤال قديماً يراودني: لماذا ظل العرب يدعمون الجمهوريين بشكل مستمر؟.. هل كان ذلك هو الخوف من الديمقراطية (الديمقراطيين)؟ وهل هناك اكثر خوفاً ووجعاً مما يحدث الآن بقيادة الجمهوريين..؟! مجرد سؤال من جاهل في السياسة!!..

المقال الثانى للكاتب عبد الوهاب الفائز بعنوان

أمريكا تضعنا في صف الأعداء.. لماذا؟

وأشار الكاتب فيه الى تقرير مستشار وزارة الدفاع الأمريكية الذي وضع المملكة في خانة الأعداء وطالب باحتلال النفط واستهداف الاستثمارات السعودية في أمريكا وقال الفائز ان الناس في الخليج لا يلامون إذا طالبوا (بوقفة مراجعة) جادة من التحالف الاستراتيجي الذي يربط المنطقة بأمريكا، فالمناخ السياسي في أمريكا أصبح عدائياً على مستوى المؤسسات الرئيسية، وأصدقاء أمريكا في وضع لا يحسدون عليه!

نعم.. من حقنا أن نقلق ونطالب بالمراجعة، لأن ما يطرح أصبح يستهدف مصادر رزق الناس في باطن الأرض، ورزق الناس المستثمر في بنوك وشركات وكل مدن أمريكا بمئات المليارات، فالناس البسطاء مستهدفون ومعهم الأثرياء المستثمرون الذين راهنوا على صداقة أمريكا

وقال:من حقنا أن نقلق لأن التطمينات الأمريكية الرسمية التي سمعناها جاءت خجولة ، والمؤسف أن عبارات التهدئة التي توجَّه لنا ، غير ما يصدر ويقال في واشنطن، فهناك لا تطرح الاعتراضات على (مضامين) التقرير، بل على (التوقيت)، فليس هناك اعتراض على الأفكار الخطيرة التي تضمنها التقرير، بل الاعتراض على (تسريب) التقرير في هذا الوقت الذي يتطلب الحذر السياسي مع الاستعداد لضرب العراق واستمرار الحرب على الإرهاب.

والسؤال هو: لماذا التساهل مع مثل هذه التصورات التي تهيئ البيئة السياسية في أمريكا لاتجاهات أكثر عدوانية ضد المملكة ومصالحها الحيوية والأساسية، لماذا يسمح العقلاء في واشنطن لمثل هذه التصورات أن تنمو وتتطور لتضحّي بموروث العلاقات السعودية الأمريكية الطويل خدمة لأغراض خاصة يسعى لها اللوبي الصهيوني الذي يرى ضرورة فك الارتباط الاستراتيجي الذي يجمع العلاقات السعودية الأمريكية، ويقدم المملكة على انها تشكل تهديداً خطيراً على الشعب الأمريكي، وقد جاء في تقرير البنتاغون الأخير ما يشير إلى ذلك عبر الدعوة إلى محاصرة الأموال السعودية تحت مظلة الزعم الكاذب أنها مصدر تغذية الأصولية الإسلامية المعادية للمصالح الحيوية الأمريكية في العالم.

مقالان خطران يضجان من التعامل الامريكى مع السعودية وينتقدان دوائر القرار فى واشنطون ويعترضان على اسلوبها الغير مقبول.