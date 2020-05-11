عااجل.. البرهان يوجه القوات النظامية لحسم التفلتات القبلية

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القوات النظامية جميعا بالتصدي لكل من يريد أن يعبث بأمن المواطن والمحافظة عليه بما كفل لها القانون من صلاحيات بلا تردد أو تهاون بل بالحزم والحسم المطلوبين بما يؤمن البلاد والانفس والأموال داعيا المواطنين لتفويت الفرصة على من يريد زعزة امن القبائل ويقودها للاحتراب.

وقال البرهان في كلمة وجهها للشعب قبل قليل “سنقف جميعاً مصطفين ضد المتأمرين أعداء الشعب ويداً واحدة في وجه أعداء ثورة الشعب المجيدة” مبينا أن مجلسا السيادة والوزراء وأجهزة الدولة التنفيذية والأمنية ، يتابعون بقلق شديد الأحداث القبلية المؤسفة التي وقعت في مناطق متفرقة من الوطن خاصة وان الاحداث كانت في محصلتها إزهاق لأرواح سودانية عزيزة وإتلاف لإموال وممتلكات سودانية غالية.

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) للبيان، ذكر البرهان “المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد تتطلب من الجميع التحلي بروح الوطنية الصادقة، روح ثورة ديسمبر المجيدة التي جمعت كل أبناء الشعب السوداني على قلب رجل واحد”.

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وأضاف “نريد ان تكون هذه الروح ، روح البناء وروح الإخاء استشعاراً للخطر الذي يحدق ببلادنا والذي يتطلب التكاتف والترابط وليس الاحتراب أو الاصطفاف القبلي والجهوي الذي بلا شك سيعيق مهام الفترة الانتقالية ويخالف مبادىء وشعارات الثورة المجيدة، بناءً

على ذلك فإني ارجو من مواطنينا الكرام وادعوهم لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة الذين يسعون إلى هدم قيم مجتمعنا السوداني السمحة والنبيلة والوقوف إلى جانب صوت الثورة الرامي إلى بناء وطن خالي من العنصرية والجهوية، يسع الجميع”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)