السودان: منع استخدام (المواتر) فى كل الولايات الحدودية

التاريخ: 10-مايو-2020 فى : أخبار 74 مشاهدة اصدرت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة قرارا منعت بموجبه استخدام الدراجات النارية (المواتر) فى كل الولايات الحدودية ومصادرة المخالفة منها ، لصالح الدولة. Advertisements وبحسب صحيفة صحيفة آخر لحظة، كانت اللجنة عقدت اجتماعا اليوم برئاسة عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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