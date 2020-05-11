أمين عام ولاية كسلا يرأس اجتماع المدراء التنفيذيين للمحليات

ترأس أمين عام حكومة ولاية كسلا أرباب محمد الفضل ممثل الوالي الاجتماع الموسع الذي ضم المدراء التنفيذيين بمحليات الولاية بحضور ممثلي قوي الحرية والتغيير والذي تم من خلاله التفاكر حول الوضع الراهن بالولاية من حيث الجانب الصحي والأمني واستعداد المحليات للقيام بدورها وتنفيذ القرارات الصادرة من الولاية في مايلي مكافحة جائحة كورونا وحفظ الأمن والنظام العام .

وأوضح أمين الحكومة بحسب ( سونا) أن الاجتماع تطرق إلي التدابير اللازمة التي ينبغي أن تتخذها المحليات للتشديد علي تطبيق قرار الحظر الشامل ومنع التجوال والتجمعات في كافة المواقع التي قد تكون سببا في نقل المرض، بالإضافة إلي الاهتمام ببرامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطن حول جائحة كورونا ومنع انتشار المرض.

وأضاف الأمين العام إن الاجتماع تناول أيضا سبل التنسيق والتعاون الكبير الذي يجب أن يتم بين المحليات ولجان التغيير والخدمات علي مستوي القري والأحياء لخدمة الناس وفق المشاركة الفاعلة والتشاور في كثير من الأمور، مبينا أن هنالك تنسيقا سيتم لإنشاء هياكل هذه اللجان بالمحليات بعد إنجلاء الموقف الصحي .

ونوه أمين الحكومة إلي ضرورة الالتزام واحترام القرارات الصادرة في ظل وجود مرحلة الخطر الصحي وتنفيذ الاشتراطات الصحية اللازمة والتي من أهمها التباعد المجتمعي في كل المواقع.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)