شرطة المرور تحتفل بختام اسبوع المرور العربي بطرق المرور السريع

التاريخ: 10-مايو-2020
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إختتمت شرطة المرور أسبوع المرور العربي اليوم بحملة توعوية كبري بطرق المرور السريع الرابطة بين ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة .
وشاركت قوي شرطية بقيادة مدير الإدارة العامة للمرور اللواء شرطة حقوقي دكتور مدثر عبد الرحمن نصر الدين ومدير دائرة مرور ولاية الخرطوم اللواء أمير عبد المنعم فضل و العميد كمال حامد مدير دائرة المرور السريع، وعدد من قيادات الإدارات بالشرطة والأفراد ، شاركت في توزيع المعقمات والكمامات على سائقي المركبات المصرح لها بالمرور.
فضلا عن حملة توعوية لمستخدمي الطريق والسالكين بمخاطر فيروس كورونا والتنبيه بأخذ الإحتياطات والإحترازات الصحية اللازمة لتفادي الإصابة بالمرض .
وأكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء شرطة حقوقي دكتور مدثر عبد الرحمن بحسب ( سونا ) ان أسبوع المرور العربي يهدف لتحقيق السلامة المرورية لكل مستخدمي الطريق، وقد جاء هذا العام والعالم يشهد ظروف صحية بالغة التعقيد بعد تفشي جائحة كورونا لذا فإن الشرطة قد سخرت كافة إمكانياتها الصحية وكوادرها لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالعاصمة والولايات دعما لجهود الدولة لمجابهة الفيروس.
وأوضح مدثر ان الشرطة قامت بتوظيف فعاليات الأسبوع لصالح التوعية بفيروس كورونا الأمر الذى وجد الإشادة من الجميع خاصة مستخدمي الطريق الذين تفاعلوا مع الحملة التوعوية بالإرتكازات وطرق المرور السريع، وتم توجيه الجهود لدعم القائمين على أمر الطوارئ للتوعية بالجائحة وتوزيع الكمامات .
وشدد مدثر على ان الشرطة لن تتواني في تطبيق حظر التجول لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وتقدم بالشكر لكافة وسائل الإعلام والمبدعين الذين شاركوا في نجاح فعاليات الأسبوع .
كما جدد إعتزازهم وفخرهم بالجاهزية والفعالية التى أظهرتها قوات الشرطة في كافة الولايات وعبر مختلف الإدارات .
الجدير بالذكر أن مدير الإدارة العامة للمرور كرم عدد من ضباط الصف على تميزهم و تفانيهم في أداء واجباتهم وتحقيق رسالة الشرطة على الوجه الأكمل .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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