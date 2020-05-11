استقالات جماعية لاختصاصيي المختبرات بمستشفي الاطباء

التاريخ: 10-مايو-2020
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دفع اختصاصيي المختبرات بمستشفي الاطباء باستقالات جماعية عن العمل احتجاجا على تجاهل الادارة مطالبهم بزيادة الاجر رغم زيادة اجور جميع طاقم المستشفي باستثناء اختصاصيي المختبرات.
واوضح بيان صادر عن اللجنة المركزية للمختبرات الطبية، ان ظل يعمل الفريق العامل بمستشفى الأطباء مكابداً الصعوبات من ندرة وانعدام ادوات الحماية وعدم وجود إستراحة خاصة بهم في ظل ساعات العمل الطويلة، ويتم ترحيلهم بعربه إسعاف بداخلها
“بنابر” مع ظروف الحظر والمرض دون مراعاه للجائحه. بالإضافة لضعف العائد المادي مع مضاعفة الأجر لجميع العاملين بالمستشفى دونا عن إختصاصي المختبر، وبحسب صحيفة صوت الأمة، اكد البيان ان مطالب اختصاصي أن تشملهم العلاوات أو الحوافز لم تجد الإهتمام خاصة مع الظروف الإقتصادية الطاحنة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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