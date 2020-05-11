الصحة الاتحادية تتسلم دعم مبادرة انا سودانى لمكافحة كورونا

التاريخ: 10-مايو-2020 فى : أخبار 109 مشاهدة تسلمت وزارة الصحة الإتحادية دفعة اولى من مساعدات مبادرة انا سوداني بالمملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة كورونا والتي تقف خلفها الكوادر الطبية والصحية بالمملكة العربية السعودية. وأكدت د. هنادي عوض ممثل الوزارة أن الدعم سيوزع في المستشفيات ومراكز العزل، مشيده بدور الكوادر الطبية السودانية بالمملكة في المساعدة للحد من انتشار الوباء وحماية المواطن السوداني بجانب حماية خط الدفاع الأول لمجابهة كورونا. Advertisements وامنت على ضرورة حماية الكوادر الطبية فضلا عن تقديم الخدمات الطبية الآمنه والسريعة للمصابي الكوفيد 19 في مختلف أنحاء البلاد. وكشف ممثل أطباء مبادرة أنا سوداني د. حسن محمد نور، ان الدعم عبارة عن 2 ألف لبسه واقية للكوادر الطبية و 3 ألف كمامة N95 ، مؤكد على استمرار الدعم في الأيام القادمة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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