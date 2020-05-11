تسجيل 201 اصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا في السودان

أعلنت السلطات الصحية في السودان اليوم تسجيل (201) اصابة جديدة بفيروس كوفيد 19، من بينها (6) وفيات> وقالت وزارة الصحة في بيان سجلت الحالات الجديدة في ولاية الخرطوم بلغت(174) ، و15 حالة في ولاية سنار، و10 حالات في ولاية الجزيرة، وحالة واحدة في كل من ولايتي القصارف والنيل الازرق. وارتفع العدد الكلي للمصابين بالفايروس منذ بدء الجائحة إلى 1365 متضمنة 70 وفاة. وتشير تقارير ادارة الاوبئة إلى ان الفحص المعمل اليومي تم لعدد (375) عينة في المعمل القومي (ستاك)، وبعدد من المعامل بالولايات.



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