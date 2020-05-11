الإثنين 11 مايو 2020 أعلن وزير المالية والتخطيط الإقتصادي، إبراهيم البدوي، أن أصدقاء السودان بالاتحاد الأوروبي قدموا دعماً مالياً للسودان يبلغ (460) مليون يورو.

Advertisements ‏وقال البدوي في تغريدة على" تويتر" نشكركم أصدقاء السودان في الإتحاد الأوربي لمساندتكم المستمرة للشعب السوداني، المتمثلة هذهالمرة في حزمة تبلغ 460 مليون يورو. وأوضح البدوي ان الدعم يأتي كتشجيع للإصلاحات الجارية والبرنامج الطموح الذي قدمته حكومة الثورة السودانية لإسعاف الإقتصادالسوداني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية: تلقينا 460 مليون يورو دعم من اصدقاء السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.