إعفاء الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم

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الأحد 10 مايو 2020
كتب
محمد أمين
أصدر وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، قرارل باعفاء الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، د.عماد عثمان أبوريد أحمد من منصبه، وتعيين د. مناهل عبد الحليم.
وقال الوزير في بيان صحافي اليوم (الاحد) أن قرارا الاعفاء جاء وفقا للاحكام الوثيقة الدستورية، واستناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2019 الذي يبين اختصاصات وسلطات وزارة الصحة الاتحادية وفي إطار إنفاذ موجهات الحكومة الانتقالية لإصلاح الخدمه المدنية.
ويأتي التكليف الجديد إلى حين الاعلان عن الوظيفة عبر وسائل الاعلام تماشيا مع موجهات التغيير المطلوب.
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