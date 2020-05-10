تعرف على أهم قرارات لجنة لجمع السلاح

الأحد 10 مايو 2020

قررت اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة، تكوين قوات مشتركة متخصصة في جميع الولايات تنحصر مهامها في جمع السلاح.



وترأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق اول محمد حمدان دقلو، اليوم (الأحد) بالقصر الجمهورى الاجتماع الثالث للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بمشاركة جميع اعضاء اللجنة.

وقال المقرر والمنسق الفنى للجنة والمتحدث الرسمى باسمها، اللواء ركن دكتور عبدالهادى عبدالله ، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة خرجت بعدد من القرارات.

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وأضاف أن اللجنة قررت منع استخدام عربات الدفع الرباعى بواسطة المواطنين، خاصة عربات (التاتشر) وأن يقتصر استخدامها فقط على الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمصادرة أى عربة لاند كروزر (تاتشر) متحركة فى الولايات لصالح الدولة.

كما اصدرت اللجنة قرارا قضى بمصادرة جميع العربات التى دخلت السودان بطريقة غير مشروعة والشاحنات التى تحملها لصالح الدولة، عدا العربات الموجودة فى الوقت الراهن داخل حظائر الجمارك.

واشار عبد الهادي إلى ان اللجنة قررت خصصت بموجبة نسبة ٢٥ في المائة من قيمة العربات المصادرة لصالح القوات التى قامت بضبطها، كما اصدرت اللجنة قرارا منعت بموجبه استخدام الدراجات النارية (المواتر) فى كل الولايات الحدودية ومصادرة المخالفة منها ، لصالح الدولة.