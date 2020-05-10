منتجون : إنشاء بنك الانتاج يحل مشاكل القطاع

الخليج 365 :

اكد منتجين بالقطاع المروي والمطري بأن إنشاء بنك متخصص لتمويل المنتجين سوف يكون صفعة في وجه البنوك الربحية والربوية، مؤكدين علي ان هذه الخطوة انتظرها صغار المنتجين الذين يمثلون 80% ويجدون صعوبة في التمويل ، داعين لتبني البنك التقانات الزراعية وجلبها بأسعار داعمة للانتاج .

واكد ممثل المزارعين بالجزيرة عثمان ابراهيم ان انشاء البنك هو الحل لمشاكل المزارعين و استبشروا به خيرا كثيرا ، وقال ل (السوداني) بمجرد الاطلاع علي اهدافه يدل على انه بنك مهني اسس على نظام يفتقده المنتجين وسوف يكون له شأنا عظيما وسط المزارعين ، داعيا ان يكون البنك متخصصا في التقانات الزراعيه وجلبها باسعار داعمه للانتاج راسيا .

واكد عضو الغرفة الزراعية السابق بولاية القضارف حسن زروق ان هذه الخطوة ينتظرها صغار المنتجين نسبة للصعوبات التي واجهتهم في البنوك الاخرى خاصة مشكلة الضمانات ، وقال ل (السوداني) ان صغار المنتجين ياملون في بنك متخصص علي شرط تنظيمهم في اجسام تراعي مصلحتهم ، واضاف نحن في القضارف وطيلة عهد الحكومة السابقة لم يستفد من التمويل الا مرتين فقط وبقرار سياسي وكانت الاتحادات ضامنة للتمويل

وانشاء هذا البنك هو القرار الذي انتظرناه كثيرا مع العلم ان صغار المنتجين يمثلون 80٪ من المزارعين بعدد 30٪من المساحة الزراعية وعدد 90٪ من الثروة الحيوانية ، مشيرا الي ان الزيادة الراسية لصغار المنتجين عالية وخاصة في محاصيل الصادر واول انتاج يدخل السوق هو انتاج صغار المنتجين .

واشار عضو اتحاد الزراعة الالية السابق بولاية القضارف حمزه عبدالقادر الي ان الرؤية غير واضحة حول البنك هل هو بنك ام محفظة وهل هو جسم موازي للبنك الزراعي ؟

وماهي السياسات واللوائح

وقال حمزة هنالك أسئلة كثيرة تحتاج أجوبة، اصاف نحن كمزارعين نرحب بأي جسم يقدم خدمة مفيدة للمنتج

داعيا لاستعمال الحزم التقنية الحديثة التي لا يستطيع المنتج الحصول عليها وان يكون مرتبط بسياسات الصادر والتسويق معربا عن أمله في ان يأتي هذا البنك بسياسات مختلفة ومدروسة ومتكاملة تستصحب الجميع وفق رؤية استراتيجية واضحة المعالم ذات اهداف محددة لتحقيق غرض عام ومصلحة عامة .