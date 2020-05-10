حتى يؤتی تمديد الحظر أكله

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كما كان متوقعا فقد تم الاعلان عن تمديد الحظر الشامل بولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام بحسب إعلان عضو المجلس السيادي، نائب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا البروفيسور صديق تاور .

وأكدت الحكومة على لسان تاور مواصلة الإجراءات الأخرى المتبعة كمنع السفر بين الولايات وإيقاف التجمعات، مع منح الولايات سلطة تقدير الموقف فيما يخص فرض أي إجراءات صحية.

جدير بالذكر ان حالات الاصابة بوباء كورونا قد فاقت الالف اصابة وهو ما كان يتوقعه ويخشاه السيد وزير الصحة ويحذر منه ، وبكل آسف وقع المحذور وعلينا ان نكون اكثر جدية وحزما وعزما مع هذا الوضع المقلق اذ ان كثيرا من الظواهر السالبة مازالت موجودة ولم يتخل الناس عنها ، وهى التى قد تسهم فى اتساع دائرة انتشار الوباء وسرعة العدوى مما يجعل الامور تمضى نحو الاسوأ لاسمح الله .

من الظواهر السالبة التى تم التنبيه عليها كثيرا مسألة فتح المساجد لاقامة الجمع والجماعات ومازالت صلاة التراويح تقام فى عدد كبير من المساجد والمصليات والزوايا وتؤمها اعداد غير قليلة من الناس رغم التحذيرات والمنع المستمر من الجهات الرسمية ، ولكن كانما الناس لاتعى خطورة ما هى عليه ، وقد سمعنا السيد الوزير نصر الدين مفرح يقول وبشكل واضح ان 60 % من مصابى كورونا فى البلاد قد اصيبوا بالعدوى من ترددهم على المساجد فهل يتم الاحتراز بشكل جيد هذه العشرة أيام ام تمضى كسابقتها.

وحتى يؤتى تمديد الحظر اكله ونخرج منه فى وضع أفضل مما نحن عليه الان لابد ان يتوقف الناس تماما عن ارتياد صلاة التراويح والتهجد التى سيحين اوانها بعد أيام ، كما لابد من التزام الناس التام بالبقاء فى منازلهم بقدر المستطاع وتجنب أى ما من شأنه الوقوع فى المحظور لاسمح الله ، ونسال الله ان يلطف بالبلاد والعباد.