قوات الدعم السريع تضبط سلع استراتيجية مهربة بغرب دارفور

تمكنت قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور- الجنينة من ضبط مواد بترولية وسلع تموينية مهربة “وقود – سكر – دقيق” محملة علي متن عشرون عربة ذات دفع رباعي في طريقها إلي دولة مجاورة .

وأشاد والي ولاية غرب دارفور المكلف اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله آدم الذي وقف علي الضبطية بمجهودات الدعم السريع، مثمنا دورها في تأمين بوابة البلاد الغربية بفضل انتشارها علي الشريط الحدودي.

وقال إن المجموعة الثامنة بقيادة المقدم النور الدومة طبقت شعار الجاهزية – السرعة والحسم بصورة كبيرة ويستحقون وسام الشجاعة، وقال إن الولاية ستحتفي بفرسان هذه المجموعة .

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وأبدي ربيع بحسب صحيفة السوداني رضاه التام عن قوات الدعم السريع بالولاية لجهودها في حماية حدود البلاد، مضيفاً إن البلاد بحاجة لتضافر المجهودات والتفاني لخدمة الوطن في كافة المجالات ودعا القوات إلي جانب حماية الاقتصاد الوطني توعية المواطنين لمواجهة جائحة كورونا المستجد .

من جانبه أكد قائد قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور المقدم محمد ناجي عبيد جاهزية قواته لحسم كافة أشكال التهريب بالولاية، مضيفا إن الدعم السريع لن يسمح لضعاف النفوس بتخريب اقتصاد البلاد، مشيراً إلى توجيه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو، بضرورة إحكام السيطرة على الشريط الحدودي حفاظا علي الأمن القومي وحماية الإقتصاد الوطني .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )