حكومة القضارف : بلغنا (٣٠) حالة إصابة و (٣) حالات وفاة بكورونا

أعلن الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية القضارف عبدالوهاب إبراهيم عوض عن ازدياد حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالولاية ووصولها إلى(٦٧) حالة .
وقال عوض بحسب صحيفة ( السوداني) أن مُجْمَّل حالات الإصابة المؤكدة بلغت (٣٠) حالة بثلاث محليات منها (٢٦) حالة ببلدية القضارف و (٣) حالات بمحلية الفاو وحالة واحدة بمحلية وسط ، منوهاً إلى أن حالات الوفاة تنحصر فقط في البلدية وهي (٣) حالات ، مشيراً إلى ظهور حالة اشتباه واحدة اليوم بمحلية الفشقة وبذلك ينحصر الوباء في (٤) محليات من ضمن (١٢) محلية بالولاية .
وناشد عوض المواطنين بزيادة جرعة الوعي لدى أسرهم والإبتعاد عن أماكن التجمعات حفاظاً على صحتهم، مؤكداً أن إغلاق الأسوق والمساجد بالولاية ومنع التجمعات بغرض السيطرة على الجائحة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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