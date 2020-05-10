الجزيرة: قرار بإغلاق سوق مدينة الحوش لأسبوع

بحثت لجنة أمن محلية جنوب الجزيرة في إجتماعها برئاسة قسم شرطة مدينة الحوش برئاسة الأستاذ أسامة السماني الطيب المدير التنفيذي للمحلية رئيس لجنة بحضور مدير وحدة الحوش الإدارية وممثلي إدارة الصحة ولجان المقاومة بمدينة الحوش تطورات الوضع الصحي والإجراءات الإحترازية التي إتخذتها إدارة الوبائيات بالمحلية لمجابهة جائحة كورونا.

كما ناقش الإجتماع التصور العام لإغلاق سوق مدينة الحوش بهدف الحد من الإنتشار المجتمعي لفايروس كورونا حيث تم تكوين لجنة برئاسة مدير وحدة الحوش الإدارية وعضوية الأجهزة الأمنية والشرطية والصحة ولجان المقاومة لتقييم الوضع الصحي لإغلاق السوق .

وأشار ممثل لجان المقاومة بمدينة الحوش لدور شباب المدينه بالداخل والخارج عبر مبادرة مستشفي الحوش لمجابهة فايروس كورونا والتي أسفرت عن جمع أكثر من 2 مليون جنيه لدعم خطة مجابهة فايروس كورونا المستجد وصيانة وتأهيل مركز العزل بسعة 20 سرير بمستشفي الحوش ..

واوضح ممثل الشباب أن المبادره تهدف لتجهيز مركز العزل وتوفير معدات الحماية للكادر الطبي وتوفير اسطوانات الأوكسجين وجهاز موجات صوتية وأجهزة لقياس الحرارة عن بعد ..

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هذا وقد أصدر المدير التنفيذي قرارا قضي بإغلاق تام لسوق مدينة الحوش لمدة أقصاها أسبوع وإستثني القرار الصيدليات ومحطات الوقود والغاز والافران، وعبر المدير التنفيذي عن إشادته بالدور الكبير والمتعاظم الذي ظل يقوم به شباب منطقة الحوش في دعم واسناد برامج المحلية في المجالات كافة مشيرا الي أن مبادرة مستشفي الحوش تعتبر المبادرة الرائدة علي مستوي الولاية لمجابهة جائحة كورونا، داعيا الشباب بضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لإنجاح المبادره للحد من إنتشار فايروس كورونا ..

على صعيد آخر وقفت لجنة أمن المحلية وممثلي لجان المقاومة علي مدي إستجابة المواطنين واصحاب المحلات التجارية بسوق الحوش لإنفاذ قرار إغلاق السوق وسير العمل في صيانة وتأهيل مركز العزل بمستشفي الحوش .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)