أكد ابوسن احمد الاحيمر المدير التنفيذي لمحلية الدامر علي اهمية التحضير الجيد والاستعداد المبكر لخريف هذا العام، جاء ذلك لدي ترأسه اجتماع غرفة طوارئ الخريف بالمحلية، وناقش الاجتماع الاحتياجات الفعلية لمجابهة فصل الخريف لهذا العام بجانب عدد من المواضيع التي تاتي متسقة مع استعدادات المحلية لفصل الخريف.
ووجهه المدير التنفيذي للمحلية بحسب ( سونا) بالإسراع في فتح وتطهير المصارف والعمل علي تعلية التروس الواقية من الفيضانات والسيول في ظل التوقعات بامطار وسيول فوق المعدل هذا العام كما وجه بتجهيز طلمبات الشفط وتوفير الاليات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والمنظمات والشركات العاملة بمحلية الدامر، كما تقرر خلال الاجتماع عمل مسح ميداني لكل القري المهدده بكل من الزيداب وسيدون.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر تحوطات مبكرة لغرفة طوارئ الخريف بالدامر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.