تحوطات مبكرة لغرفة طوارئ الخريف بالدامر

أكد ابوسن احمد الاحيمر المدير التنفيذي لمحلية الدامر علي اهمية التحضير الجيد والاستعداد المبكر لخريف هذا العام، جاء ذلك لدي ترأسه اجتماع غرفة طوارئ الخريف بالمحلية، وناقش الاجتماع الاحتياجات الفعلية لمجابهة فصل الخريف لهذا العام بجانب عدد من المواضيع التي تاتي متسقة مع استعدادات المحلية لفصل الخريف.

ووجهه المدير التنفيذي للمحلية بحسب ( سونا) بالإسراع في فتح وتطهير المصارف والعمل علي تعلية التروس الواقية من الفيضانات والسيول في ظل التوقعات بامطار وسيول فوق المعدل هذا العام كما وجه بتجهيز طلمبات الشفط وتوفير الاليات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والمنظمات والشركات العاملة بمحلية الدامر، كما تقرر خلال الاجتماع عمل مسح ميداني لكل القري المهدده بكل من الزيداب وسيدون.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)