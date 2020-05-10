اكتمال الترتيبات لاطلاق حملة نداء الخرطوم للنظافة

التاريخ: 10-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة فرغت ولاية الخرطوم والمنصة السودانية لمواجهة كورونا من إكمال الترتيبات الخاصة بانطلاقة حملة نداء الخرطوم لنظافة كل محليات الولاية اثناء أيام حظر التجوال الصحي حيث جرت اليوم بداية تجريبية من محلية الخرطوم. Advertisements وفي الاثناء، وبحسب وكالة السودان للانباء انعقد إجتماع موسع اليوم برئاسة أمين عام حكومة ولاية الخرطوم الطيب الشيخ بحضور ممثلي المنصة السودانية والمديرين التنفيذيين للمحليات ومديري النظافة بالمحليات، ووضع الاجتماع خارطة الطريق وتوفير كافة الاسباب لضمان انجاح الحملة والتى تهدف الى ازالة النفايات المتراكمة والانقاض بتحديد كمياتها ومواقعها وخطة ترحيلها والكوادر البشرية المطلوبة والآليات وتحديد المتوفر والنقص في الآليات مع اعتماد نظام متابعة ميداني لحجم العمل ومؤشر اداء لقياس العمل المنجز وتوفير وسائل السلامة لعمال النظافة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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