مدرب مصري مغمور في طريقه لتدريب المريخ.. !

بحسب موقع “الوطن سبورت” المصري، اليوم الأحد، انخرط المريخ في مفاوضات مع المدرب المصري خالد غنيم لخلافة التونسي أمين المسلمي في تدريب الفريق.

وأشار الموقع إلى أن نادي المريخ تواصل مع المدرب خالد غنيم، مدرب فريق الشباب بنادي رايو فاليكانو الإسباني لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر لـ”الوطن سبورت”، أن مسؤولي المريخ تحدثوا مع المدرب تحسباً لعودة النشاط، وأن غنيم لم يحدد موقفه النهائي بعد.

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واتخذ المريخ قراراً أمس (السبت) بإقالة التونسي أمين المسلمي بسبب إساءات وجهها لآدم سودكال، ولم يشفع له بعد ذلك تسجيله لفيديو يقدم فيه اعتذاراً ضمنياً.

ويعاني مجلس المريخ عزلة وغضبة جماهيرية غير مسبوقة قياساً بفشله الواضح في إدارة الملفات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)