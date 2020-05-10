قرارات حازمة للجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة

ترأس الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، بالقصر الجمهورى اليوم، الاجتماع الثالث للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بمشاركة جميع أعضاء اللجنة.

واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بسير عملية جمع السلاح وضبط تهريب العربات إلى داخل البلاد، ووافق على اتخاذ عدد من الاجراءات والقرارات التى من شأنها مساعدة اللجنة فى أداء مهمتها على الوجه المطلوب.

وأوضح اللواء ركن دكتور عبد الهادى عبدالله عثمان، المقرروالمنسق الفنى للجنة والمتحدث الرسمى باسمها، فى تصريحات صحفية، بحسب سونا أن اللجنة خرجت بعدد من القرارات في مقدمتها تخصيص قوات مشتركة تكون موجودة فى رئاسة الفرق العسكرية فى جميع ولايات السودان تنحصر مهمتها فى جمع السلاح، على أن تقوم الأجهزة الأمنية بتوفير أجهزة الكشف والكلاب البوليسية للمساعدة فى كشف الأسلحة المخبأة،

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مضيفا أن اللجنة أصدرت أيضا قرارا تم بموجبه منع استخدام عربات الدفع الرباعى بواسطة المواطنين، خاصة عربات (التاتشر) وأن يقتصر استخدامها فقط على الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمصادرة أى عربة لاند كروزر (تاتشر) متحركة فى الولايات لصالح الدولة.

كما اصدرت اللجنة قراراً قضى بمصادرة جميع العربات التى دخلت السودان بطريقة غير مشروعة والشاحنات التى تحملها لصالح الدولة، ما عدا العربات الموجودة فى الوقت الراهن داخل حظائر الجمارك، وأصدرت اللجنة قراراً خصصت بموجبه نسبة ٢٥% من قيمة العربات المصادرة لصالح القوات التى قامت بضبطها، كما أصدرت اللجنة قرارا منعت بموجبه استخدام الدراجات النارية (المواتر) فى كل الولايات الحدودية ومصادرة المخالفة منها، لصالح الدولة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )