قوات الشرطة تحجز على العقارات التي استردتها لجنة تفكيك النظام المعزول

الأحد 10 مايو 2020

كتب محمد أمين

قال عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة تفكيك النظام المعزول، محمد الفكي سليمان، إن قوات الشرطة تحرس جميع الممتلكات التي استردتها اللجنة خلال الفترة الماضية.



وأضاف أن اللجنة تعمل الآن على الاسراع يتسليم هذه الممتلكات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، حتى تتم الاستفادة منها، مشيرًا إلى وجود لجنة مشتركة بين لجنة إزالة التمكين ووزارة المالية لضمان إكمال هذا الانتقال.

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وكشف الفكي عن تكوين لجان لتفكيك النظام المعزول في جميع ولايات السودان، وعلى الرغم من تأخر اعلانها، لكنها تباشر أعمالها.

وقال عضو السيادة إن تركيز عمل اللجنة في العاصمة الخرطوم في الفترة الأولى ناتج من مركزة النظام البائد للمال في الخرطوم، وهذا بالطبع أفرز عللًا كثيرة، جميعا دفعنا ثمنها غالياً، ونتمنى أن تعيد وزارة المالية هذه الأموال إلى المشروعات الإنتاجية المنتشرة في أرجاء الوطن.

كانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو استردات مئات العقارات والاراضي الزراعية والسكنية من رموز النظام المعزول.