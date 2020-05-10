عاجل| حزب الأمة يمدد تجميد نشاطه في قوى "التغيير" لأجل غير مسمى

الأحد 10 مايو 2020

كتب محمد أمين

أعلن حزب الأمة القومي، برئاسة الصادق المهدي، استمرار تجميد أنشطته في كافة هياكل قوى إعلان الحرية والتغير الراهنة.



وقال في بيان اليوم (الاحد) وصلنا رد مكتوب من المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغير احتوى على التأكيد بوجود الأزمة الا أنه لم يكن مخاطبأ لجذورها ولا متجاوباً مع الرؤى التي طرحناها.

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وأضاف البيان، أن الحزب سيواصل مخاطبة كل القوى الثورية داخل وخارج قوى إعلان الحرية والتغير من أجل إقامة المؤتمر الإصلاحي الجامع المنشود.

وأوضح: سنخاطب مكونات السلطة الانتقالية المدنية والعسكرية حتى يتسنى لنا تحقيق الإجماع المنشود لتأسيس عقد اجتماعي جديد أو التحول إلى الخيار الشعبي الديمقراطي.

كان حزب الامة قد دفع بمذكرة للمجلس المركزي لقوى (التغيير) يطالب فيها بحل هياكل التحالف وتبني رؤية العقد الاجتماعي.