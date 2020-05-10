عاجل | تجمع التمريض يعلن الإضراب الشامل ويطالب باقالة وزير الصحة

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الأحد 10 مايو 2020
كتب
محمد أمين
لوح تجمع التمريض السوداني، بالدخول في اضراب عن العمل اعتبارا من يوم غد (الاثنين)، حال عدم الاستجابة لمطالبهم بهيكلة قطاع التمريض بالاضافة إلى مطالب أخرى.
وقال التجمع في بيان أنه خاطب وزير الصحة، أكرم علي التوم، بضرورة هيكلة التمريض بجانب العديد من القضايا التي تشغل بال التمريض، لكن لم تجد اهتماما من قبل الجهات المختصة.
وأشار البيان إلى تعرض التمريض لمجموعة من المضايقات في المستشفيات الخاصة وظلم في تعامل الأجسام التابعة للوزارة من الوبائيات وإدارات العزل الصحي.
وأعلن التجمع الدخول في إضراب مفتوح إعتبارا من غدا (الاثنين)، وطالب باقالة وزير الصحة.
وشدد البيان على ضرورة الإستجابة لكل مطالب التمريض التي سيتم ارفاقها في مذكرة لرئيس الوزراء، عبدالله حمدوك.
ودعا التجمع منتسبي التمريض في كل ربوع السودان بضرورة الإلتزام بتنفيذ الإضراب الشامل المفتوح حتى تتم الاستجابة لجميع المطالب، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.
واشار البيان بالنسبة لمراكز العزل لفايروس كورونا سيتم تنفيذ الإضراب الشامل فيها بعد 48 ساعة من بداية الإضراب لبقية كوادر التمريض .
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