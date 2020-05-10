وزيرة العمل لينا الشيخ تعلن نتائج فحصها لفايروس “كورونا”

التاريخ: 10-مايو-2020
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أعلنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ عمر محجوب، عن أنّ الفحوصات التي أخضعت لها بعد مخالطتها لمصابٍ بفيروس (كورونا) جاءت سلبية.
وأوضحت الوزيرة بحسب الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأحد، أنّها تخضع للعزل المنزلي وفقًا للضوابط الصحية التي طالبت بها وزارة الصحة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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