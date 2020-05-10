محتال ينهب (25) الف دولار من الاهلي شندي

الخليج 365 :
تعرض الاهلي شندي لعملية نصب واحتيال بعد تحويله 25 الف دولار لوسيط بينه والمدرب الصربي خليلو وتحصلت الصحيفة على التفاصيل الكاملة لأزمة أهلي شندي مع مدربه السابق الصربي خليلوفتش، والتي دخلت مرحلة خطيرة بعد وصول خطاب للنادي بالأمس يمهل الفريق ستة أيام فقط لسداد مستحقات المدرب التي تبلغ 25 ألف دولار قبل تحويل ملف القضية إلى لجنة الانضباط لتوقيع عقوبات بحق النادي.وتفيد متابعات (النورس نيوز) أن راعي الأهلي شندي السابق صلاح ادريس كان تكفل بسداد مستحقات المدرب قبل فترة طويلة وقام بتوريدها لشخص كان يلعب دور الوسيط للمدرب الصربي، غير أن إدارة الأهلي شندي تفاجأت بعدم تسليم الوسيط للمبلغ للمدرب الذي نفى نفيا قاطعا أن يكون قد تسلم أمواله واستنكر خطوة تسليمها لوسيط قبل أن يلجأ للفيفا التي حكمت لصالحه بمبلغ 25 ألف دولار.وبحسب المعلومات ان محاولات الأهلي شندي لاسترداد الأموال من الوسيط لتحويلها للمدرب باءت بالفشل، لتتحرك إدارة النادي حاليا في كل الاتجاهات لجمع المبلغ قبل نهاية المهلة ورفع الملف للجنة الانضباط.وكانت علاقة الأهلي شندي براعي النادي سابقا صلاح ادريس توترت في الأشهر الماضية الأمر الذي أدخل النادي في دوامة من المشاكل المالية.
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