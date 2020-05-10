إبراهومة : مستمر مع الكوماندوز…وأحترم تعاقدي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال إبراهيم حسين ( إبراهومة) المدير الفني للخرطوم الوطني أنه لاصحة لكل مايتردد عن رحيله من تدريب الفريق، وقال في تصريح للمركز الإعلامي بالنادي( مازلت في بداية مشروعي مع نادي الخرطوم الوطني وأحترم تعاقدي مع النادي وإدارته ولازلنا في بدايتنا وأمامنا مشروع طويل وأجيال نرغب في تخريجها وشخصيا أحترم من أتعامل معهم ولأول مرة أتعامل مع شخصيات طموحة ويتعاملون مع النادي بواقعية وإمكانيات بقدرها وملتزمون في كل الأشياء وحاليا أنا في مشروع يصب في مصلحة المنتخب أيضا مع النادي وباق مع الفريق لفترة طويلة، وأضاف : أتعامل مع إدارة محترمة ومحترفة ومثلما يحافظون على علاقتهم بالمدير الفني وسعيهم لرفعة النادي أحترم وأقدر ذلك أيضا

،، قيادة النفيدي

اشاد المدير الفني للكوماندوز بكاريزما مأمون النفيدي رئيس مجلس إدارة النادي قائلا : يقود النادي السيد مأمون النفيدي وعندما يقود النادي مثل هذا الرجل لأكثر من أربعون عاما كدلالة على احترامه لعمله ومجهوداته وتقدير الجميع في النادي له فإنه من الصعب أن تطلب الرحيل عن الفريق فهو كاريزما وشخصية رياضية متميزة وصاحب بعد رياضي وقدرات وإمكانيات ورجل ملتزم وهذا يؤكد استقرار الأجواء في النادي.