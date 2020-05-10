وفد اللجنة الاقتصادية العليا يصل بورتسودان

التاريخ: 10-مايو-2020
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فى زيارة رسمية وصل إلى مطار بورتسودان وفد اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة ابراهيم الشيخ وعضوية مدير عام شرطة الجمارك ومدير عام المواصفات وعضوية لجان النقل والأمن الاقتصادى وممثلي المالية والتجارة وقوى الحرية والتغيير .
وفور وصوله انعقد اجتماع بحسب صحيفة اليوم التالي، فى قاعة البانوراما برئاسة مدير عام الموانئ البحرية الكابتن اونور محمد آدم بحضور نواب المدير العام وإدارة الجمارك والمواصفات والتوكيلات البحرية ..وشرح المدير العام موقف الآليات والكرينات والخطة المستقبلية لسرعة دوران البواخر للوصول لأقصى انتاجية والجهود المبذولة للإحلال والإبدال والمشاكل التى تواجههم فى الصادر والوارد. وبعد نقاش مستفيض وتنوير كامل عن موقف الموانئ اتفق الجميع على تفعيل النافذة الواحدة وتحريك آلية المجلس الاستشاري ومنحه المزيد من الصلاحيات لإدارة نشاط الميناء والاستفادة من إمكانيات تصدير الفواكه واللحوم وانشاء قرية لتصديرها عبر المبردات أسوة بمطار الخرطوم ..وسيقوم الوفد بزيارات لكل الموانئ والوقوف على الطبيعة لحل هذه المشكلات ..علما بأن الوفد سيظل لمدة أسبوع بصلاحيات واسعة لوضع الحلول. واستمر الاجتماع لمدة خمس ساعات تطرق لعدد من القضايا بكل شفافية ووضوح.وكذلك ناقش صادر الثروة الحيوانية وإرجاع البواخر والطريقة المثلى للاستفادة من هذه الثروة القومية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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