قانون جديد لحماية الأراضى الزراعية بالخرطوم

التاريخ: 10-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة شرعت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم فى وضع قانون جديد لتفادى التعدى على الأراضى الزراعية ويحفظ مكانتها ويكفل التصرف فيها وفقا للحقوق والمتطلبات . وكشف المهندس بابكر محمد عطية الله المدير العام للوزارة بحسب سونا، عن خطة لإنشاء إدارة لصحة وسلامة الأغذية لمراجعة الاغذية بالولاية، مبينا أن الوزارة كثفت العمل لتوفير الغذاء لمواطنى الولاية . Advertisements واشار الى ضرورة ايجاد بحوث علمية تسهم فى تطوير الزراعة والانتاج حتى تستطيع المنافسة خارجياً واستجلاب عملات حرة لتوفير المدخلات الزراعية . وفى مجال الثروة الحيوانية اكد عطية الله ان الوزارة تعمل بصورة دائمة على التقصى الحقلى للقطيع الحيوانى عن طريق المعمل المتخصص ونقاط المراقبة وضبط الجودة وذلك بالتنسيق مع وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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