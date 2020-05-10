معمل صيدلاني لمجابهة جائحة كورونا بشمال كردفان

كشف الدكتور عصام الدين أحمد محمد علي مسئول التصنيع والإنتاج بمبادرة ” نبقى حزمة” المجتمعية والتي تضم عدداً من المبادرات المجتمعية بشمال كردفان عن الترتيبات والإستعدادات تجري الآن لإنشاء أول معمل صيدلاني لمجابهة فايروس كورونا وهو معمل متخصص في إنتاج العلاجات المساعدة في الأمراض الوبائية.

وإضاف في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء أن هنالك العديد من الأدوية كعلاج الملاريا وأمراض جهاز المناعة والجهاز التنفسي وغيرها يسهل إنتاجها بأقل التكاليف وأعلي جودة في دساتير الأدوية.

وقال أن هناك تنسيقاً وإتصالات جرت مع فرع المجلس القومى للأدوية والسموم والصندوق القومي للإمدادت الطبية بالولاية في هذا الصدد وفق تصور قدمته المبادرة للمعمل ودراسة تحدد الأصناف التي سيتم إنتاجها والأجهزة المطلوبة لذلك.

وأوضح أن هذا المعمل يعتبر من الخطط العلاجية التي سيعول عليه كثيراً بجانب أنه سيكون بصورة إستراتيجية لدرء الكوراث والأمراض الوبائية مستقبلا بالولاية.

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وذكر أن أهم ركن في هذا المعمل هو تبعيته للحكومة ممثلة المجلس وإدارة الصيدلة والإمدادات الطبية بنسبة لا تقل عن 51%.

وأبان أن المبادرة تضم في عضويتها العديد من المبادرات المجتمعية المختلفة لمجابهة فيروس كورونا بالولاية وقامت بتوفير المعقمات المختلفة والصابون وملصقات ورقية للتوعية والإرشادات العامة وتوعية خطابية وإقامة ورش بكافة محليات الولاية المختلفة.

وأشار الى أن المبادرة وجدت التجاوب والدعم والسند من قبل المؤسسات الحكومية والمنظمات والجهات المختلفة والمواطنين، مبيناً أن المبادرة تأتي فى إطار المشاركة فى العمل الطوعي المجتمعي والذى ينتظم العالم أجمع لمجابهة خطر وباء جائحة كورونا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)