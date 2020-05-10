الإستخبارات العسكرية بسنجة تضبط مواد مهربة الى دول الجوار

التاريخ: 10-مايو-2020
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تمكنت قوة من شعبة الاستخبارات العسكرية بالفرقة 17 مشاة بسنجة بولاية سنار من ضبط كميات من السلع والمواد البترولية المهربة لدول الجوار.
وأوضح المقدم ركن عبد الحميد عبد الواحد رئيس شعبة الإستخبارات بالفرقة أن الضبطيات تحتوى على 450 جوال أسمنت و20 كرتونة سراميك و15 برميل جازولين و8 جوالات كبيرة بن تم ضبطها بمنطقة الدالي والمزموم فى طريقها للتهريب موضحا أنه تم ضبط المتورطين فى هذه العملية.
وأكد والى سنار الذى وقف على حجم المضبوطات بحسب سونا، أن القوات المسلحة جاهزة لحماية إقتصاد وأمن البلاد محذرا من التلاعب بالإقتصاد وقوت المواطن، معلنا التزامهم التام بتنفيذ سياسات الدولة بمنع التهريب وتعهد بمراقبة الحدود وملاحقة المهربين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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