تجار امدرمان يناشدون السلطات لفتح السوق

التاريخ: 10-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة دعا رئيس تجار الجملة بسوق امدرمان، فتح الله حبيب الله ، السلطات لتحديد ساعات للتجار في سوق امدرمان لمزاولة اعمالهم. Advertisements وقال بحسب صحيفة السوداني: ان تمديد فترة الحظر سيلحق الضرر بالتجار ، خاصة ان هناك بضائع وسلع رمضانية تحتاج للتسويق، كذلك توجد بضائع خاصة بالعيد من الحلويات واحتياجات الخبائز لابد من بيعها ، وإضاف : حال إستمرار اغلاق السوق خلال فترة الحظر الصحي، سيؤدي ذلك لدخول التجار في مشكلات واضرار مادية ، مشيرا الى امكانية تنظيم الحركة وفتح الشوارع الرئيسية للسوق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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