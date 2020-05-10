مقتل عضو اتحاد كرة القدم الصومالي بطلق نارى

​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​اعلن الاتحاد الصومالى لكرة القدم مقتل احد اعضائه وهو حارس المرمى السابق “عبد الولي أولاد كانياري” بطلق نارى من قبل مجهولين داخل مسجد جنوب العاصمة مقديشو اثناء اداء صلاة التراويح. ويبلغ عبد الولى من العمر 39 عاماً وبحسب صحيفة صوت الأمة هو مدرب حراس ومحاضر باتحاد كرة القدم الصومالي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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