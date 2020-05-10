المريخ يفتح خطا مع الزلفاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فتح نادي المريخ خطا مع التونسي يامن الزلفاني لاعادته الى تدريب المريخ باعتبار انه ملم بالفريق ويعرف كل شيء عن نادي المريخ وتفيد متابعات الصحيفة ان التوسني تلقى اتصالا امس ويتوقع ان يتطور خلال الساعات المقبلة لخلافة مواطنه المسلمي.

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