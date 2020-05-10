أطهر الطاهر يوافق على تمديد عقده للهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وافق لاعب الرواق الايمن اطهر الطاهر على تمديد عقده للهلال وكان لاصدقاء اللاعب الاثر الفعال في موافقته على عرض الهلال ونصحوه بعدم الرحيل في الوقت الراهن نظرا للاجواء المثالية بنادي الهلال.

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