خبير إقتصادي يشيد بقرار إنشاء بورصة للذهب

الخليج 365 :

أشاد الخبير الاقتصادي حامد عبد اللطيف عثمان بقرار رئيس مجلس الورزاء بانشاء وتاسيس بورصة للذهب داخل السودان والذي جاء ضمن حزمة من القرارات الاقتصادية التي أوصت بها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، مبينا ان القرار يهدف لتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي وسيحدث تأثيرا إيجابيا في الاقتصاد السوداني.

واوضح حامد في تصريح لـ (سونا) أن إنشاء هذه البورصة سيقضي على التهريب في سلعة الذهب والذي كان يعد مهدد رئيسي للاقتصاد الوطني، مشيرا الي ان توحيد السعر مع السعر العالمي سيعمل علي تشجيع المنتجين ويسهم في الحد من ظاهرة التهريب خاصة وأن الاحصاءات المعلنة تشير الي ان هناك تهريب للذهب بقيمة 300 مليون دولار شهريا .

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وأكد الخبير الاقتصادي أن تحديد نسبة (10٪) من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في حراسة المداخل و الموانئ والحدود سيسهم في تشجييع العاملين في هذه المداخل والمنافذ لبذل المزيد من الجهد لوقف تهريب السلع الاستراتيجية، وأضاف أن تحفيز هؤلاء الجنود المجهولون فيه تكريم لهم باعتبارهم عين ساهرة لحماية الاقتصاد الوطني من أطماع المهربين وضعاف النفوس.

وأشاد حامد بقرار الغاء الاعفاءات الجمركية، وقال ان هذه الإعفاءات الجمركية كانت تمنح بصورة إنتقائية قائمة على المحاباة وعلى التصنيف السياسي ولصالح الموالين للنظام البائد وهي من سياسات التمكين في العهد البائد.

وقال ان مثل هذه القرارات ستوقف الفساد والعبث التدميري للإقتصاد السوداني جراء السياسات الاقتصادية غير الرشيدة التي كانت تتم في حقبة النظام البائد وبسبب هذه الإعفاءات الجائرة والمجحفة والظالمة.