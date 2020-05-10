زيادة ملحوظة في سعر السلم لمحصولات الذرة والسمسم وزهرة الشمس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف الدكتور يوسف سليمان عبدالله المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف بولاية النيل الازرق أن السياسة التمويلية للموسم الزراعي 2020-2021 شهدت زيادة ملحوظة في سعر السلم لمحصولات ( الذرة – السمسم -زهرة الشمس) مقارنة بالموسم السابق مما يعد محفز ومشجع للمزارعين للإقبال علي الزراعة في وقت مبكر.

وقال في تصريح لــ (سونا) أن سعر السلم لجوال الذرة في الموسم السابق كان (ألف جنيه) وفي الموسم الجديد بلغ 2 ألف و500 جنيه بزيادة ألف و500 جنيه عن الموسم السابق وسعر السلم لقنطار السمسم في الموسم السابق كان 2 ألف جنيه ، وفي الموسم الجديد بلغ 3 ألف و500 جنيه بزيادة ألف و500 جنيه، أما سعر السلم لطن زهرة الشمس في الموسم السابق كان 16 ألف جنيه وفي الموسم الجديد بلغ 27 ألف و500 جنيه بزيادة 11 ألف و500 جنيه عن الموسم السابق .

وناشد كافة المزارعين ( صغار المزارعين – المزارعين الرواد – الجمعيات) للبدء الفوري في التحضيرات للموسم الزراعي ،مبينا أن موقف الولاية من الوقود الزراعي لمرحلة التحضيرات مطمئن والجهود مستمرة لاكمال كافة المدخلات في وقت مبكر لضمان نجاح الموسم الزراعي.